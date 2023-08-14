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Мостовой о словах Дзюбы журналисту: «Сейчас время такое. Я иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?»

Мостовой о словах Дзюбы журналисту: «Сейчас время такое. Я иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?»

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

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