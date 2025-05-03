Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 03.05.2025 р-н Новороссийска, Краснодарский край, Россия. «Взгляд с той стороны».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 03.05.2025 р-н Новороссийска, Краснодарский край, Россия. «Взгляд с той стороны».
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