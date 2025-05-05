ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пропустите меня без очереди

Пропустите меня без очереди

Закон парных случаев существует. Сегодня я снова в этом убедилась. Вернувшись с работы, рассказываю мужу забавный случай, который произошел со мной вчера в магазине, куда я зашла после работы.

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