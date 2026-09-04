НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Янка Купала музеенда Татарстанның күренекле шәхесләренә багышланган күргәзмә ачыла

Янка Купала музеенда Татарстанның күренекле шәхесләренә багышланган күргәзмә ачыла

11 сентябрьдән 30 октябрьгә кадәр Татарстан Республикасы Милли музее филиалы Печищи авылындагы Янка Купала музеенда Татарстанның күренекле шәхесләренә һәм аларның тарихка, мәдәнияткә, сәясәткә, мәгарифкә һәм сәнәгатькә керткән өлешенә багышланган «Шәхесләр.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым