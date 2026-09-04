Янка Купала музеенда Татарстанның күренекле шәхесләренә багышланган күргәзмә ачыла

11 сентябрьдән 30 октябрьгә кадәр Татарстан Республикасы Милли музее филиалы Печищи авылындагы Янка Купала музеенда Татарстанның күренекле шәхесләренә һәм аларның тарихка, мәдәнияткә, сәясәткә, мәгарифкә һәм сәнәгатькә керткән өлешенә багышланган «Шәхесләр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым