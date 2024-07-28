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Школа реальной жизни: выезды на уборку картошки и хлопка в СССР

Школа реальной жизни: выезды на уборку картошки и хлопка в СССР

1. Читатели вспоминают об отношении к труду, которое школьникам и студентам прививали во время выездов «на картошку».

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Комментарии
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Алексей Тан
Какие бы, иудеи (евреи) разные &quot;одежды (шкуры) не натягивали на СВОЙ проект.... си-си-ре.... сциализьмь.... реальность и память... говорят ... только ОДНО... отвращение! к нему... и не надо путать, с юностью и молодостью....  а ещё приходит понимание, что ЭТОТ ПРОЕКТ... и был расчитан, на уничтожение России (рсфср) и этнических Русских... а это и растворение, в &quot;братьях&quot;... и всякие ограничения... в социальной сфере.... в ЖИЛЬЕ и полноценном питании... в зарплатах.. и НЕВОЗМОЖНОСТИ... куда либо ездить.
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