Школа реальной жизни: выезды на уборку картошки и хлопка в СССР

Алексей Тан

Какие бы, иудеи (евреи) разные "одежды (шкуры) не натягивали на СВОЙ проект.... си-си-ре.... сциализьмь.... реальность и память... говорят ... только ОДНО... отвращение! к нему... и не надо путать, с юностью и молодостью.... а ещё приходит понимание, что ЭТОТ ПРОЕКТ... и был расчитан, на уничтожение России (рсфср) и этнических Русских... а это и растворение, в "братьях"... и всякие ограничения... в социальной сфере.... в ЖИЛЬЕ и полноценном питании... в зарплатах.. и НЕВОЗМОЖНОСТИ... куда либо ездить.