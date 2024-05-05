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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» сыграет с ЦСКА в 1-м матче серии

«Зенит» в Санкт-Петербурге откроет серию против московского ЦСКА. Единая лига ВТБ Плей-офф 1/2 финала (до трех побед) Первый матч Зенит – ЦСКА Дата проведения 5 мая, 16.

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