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Беспилотники ВСУ перехватили над Смоленской и Московской областями

Беспилотники ВСУ перехватили над Смоленской и Московской областями

Минобороны РФ сообщило о попытке украинских беспилотников атаковать два российских региона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, средства российской противовоздушной обороны работали в ночь на субботу над территорией Смоленской и Московской областей.

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