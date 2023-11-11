Беспилотники ВСУ перехватили над Смоленской и Московской областями

Минобороны РФ сообщило о попытке украинских беспилотников атаковать два российских региона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, средства российской противовоздушной обороны работали в ночь на субботу над территорией Смоленской и Московской областей.
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