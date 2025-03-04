Упрощение допуска газовщиков в дом посчитали опасным

Идея упростить допуск газовщиков в дом несет в себе опасности. Новые правила могут создать лазейки для мошенников, об этом предупредил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с «Прайм».