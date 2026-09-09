Как оформить собственность на дом и на землю — инструкция с учётом актуальных требований законодательства

Земельный кодекс РФ и сопутствующие нормативные акты действуют уже свыше двух десятилетий, но правоприменительная практика по‑прежнему выявляет массу сложностей в вопросах легализации прав на недвижимость, оформленных ещё до окончательного становления современной системы земельного права.