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Царьград

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МВФ изучил возможные последствия санкций США против Ирана

МВФ изучил возможные последствия санкций США против Ирана

МВФ внимательно исследует действия США по ужесточению санкций против Ирана, включая вторичные меры. Вашингтон начал применять ограничительные меры после возобновления ударов по Ирану в июле, обвиняя его в нарушении соглашений по Ормузскому проливу.

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