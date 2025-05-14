NYP: Байден на середине президентского срока забыл имена давних помощников

www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Бывший президент США Джо Байден уже на середине своего президентского срока забыл имена помощников, с которыми работал около десяти лет.
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