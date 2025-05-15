IKEA не планирует возвращение в Россию: приоритеты в Азии

Шведская компания IKEA не намерена возвращаться в Россию, сосредоточив усилия на проектах в Азии. По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, регистрация товарного знака в России служит лишь защитой бренда.
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