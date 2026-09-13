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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян вышел на замену на 85-й минуте матча с «Атлетико». Арсен провел на скамейке предыдущие 4 игры «Сосьедада»

Арсен Захарян принял участие в матче против « Атлетико » (0:3). Полузащитник « Сосьедада » вышел на замену на 85-й минуте игры 5-го тура Ла Лиги .

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