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Сенатор Пушков: не похоже, чтобы Западу удалось развернуть незападный мир против России

Сенатор Пушков: не похоже, чтобы Западу удалось развернуть незападный мир против России

Не похоже, чтобы западным государствам удалось развернуть незападный мир против России. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Алексей Пушков.

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