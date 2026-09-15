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Названа причина смерти басиста ВИА "Поющие гитары" Броневицкого

Названа причина смерти басиста ВИА "Поющие гитары" Броневицкого

t.me/ВИА «Поющие гитары» Причиной смерти бас-гитариста и вокалиста ВИА "Поющие гитары" Евгения Броневицкого, предположительно, стала пневмония.

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