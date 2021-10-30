Уссурийский маршрут: "Медвежьи щеки" и живописный вид на реку Раздольная

Куда отправиться в осенние выходные и праздники, расскажет маршрут от ИА UssurMedia. Он ведет на вулкан Барановский, с которого открывается великолепный вид на реку Раздольная.
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