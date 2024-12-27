Петербург накроет туман

На дорогах будет опасно из-за плохой видимости и гололеда. Петербург окутает туман. Город окажется под влиянием гребня антициклона к вечеру пятницы, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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