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Когда Родина начинается с нас

Когда Родина начинается с нас

Сегодня в России празднуют День Защитника Отечества. В оригинале - день Советской Армии. Однако уже на старте, еще в 20-е годы XX века этот праздник сразу же вышел далеко за рамки "казенного" праздничного дня.

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