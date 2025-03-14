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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «При переходе на шины «софт» не удалось улучшить время. Нужно понять, почему это происходит»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги первой и второй практики перед Гран-при Австралии, рассказал о том, что у команды возникли проблемы с темпом на шинах «софт».

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