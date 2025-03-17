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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Мирра Андеева впервые стала 6-й ракеткой мира, Бенчич вернулась в топ-50, Саккари потеряла 22 позиции

Рейтинг WTA. Мирра Андеева впервые стала 6-й ракеткой мира, Бенчич вернулась в топ-50, Саккари потеряла 22 позиции

Чемпионка тысячника в Индиан-Уэллс поднялась на пять строчек. Белинда Бенчич поднялась на 13 позиций и стала 45-й ракеткой мира, Мария Саккари опустилась на 22 и покинула топ-50.

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