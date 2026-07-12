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Протас о 15 белорусах с контрактами НХЛ: «Серьезное число, многих ребят замечают. Все работают и стараются, чтобы количество росло»

Нападающий « Вашингтона » Алексей Протас прокомментировал рост числа хоккеистов из Беларуси в Северной Америке.

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