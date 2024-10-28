Врач-невролог назвал оптимальное время сна для взрослых

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, сколько нужно спать взрослым.Взрослый человек должен спать от семи до девяти часов, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов, повторив общеизвестную истину о пресловутых восьми часах сна.