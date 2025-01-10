В Алуште рабочий столкнул коллегу с третьего этажа

В Алуште рабочий столкнул коллегу с третьего этажаИнцидент произошел в ночь на 12 октября 2024 года. В ходе конфликта 36-летний мужчина избил своего коллегу, после чего столкнул его с края балкона третьего этажа здания.
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