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«Верните Федорова!»: на Украине вспыхнули митинги после увольнения главы Минобороны

«Верните Федорова!»: на Украине вспыхнули митинги после увольнения главы Минобороны

Волнения начались в нескольких городахОтставка министра обороны Украины Михаила Федорова спровоцировала протестные акции как минимум в десяти городах, включая Киев, Львов, Одессу, Днепр, Запорожье и другие.

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