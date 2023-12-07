Легендарная рок-группа KISS обрела бессмертие, «переродившись» в виде цифровых аватаров

Искусство должно жить вечно, и технологии начала XXI века уже позволяют это реализовать. Пробный проект «ABBA Voyage» с превращением участников знаменитого музыкального коллектива в цифровых аватаров оказался удачным — и, что важнее, прибыльным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии