Вероника Степанова: «Журналисты воруют цитаты, где и как могут. Их собственная узнаваемость стремится к нулю и вечно на том уровне и останется»

Лыжница привела слова дизайнера и блогера Артемия Лебедева. «######, больше всего на свете ненавижу, когда выходит интервью, где твои слова журналист переписал по своему вкусу, потому что ему показалось, что так будет лучше.
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