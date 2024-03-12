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Вероника Степанова: «Журналисты воруют цитаты, где и как могут. Их собственная узнаваемость стремится к нулю и вечно на том уровне и останется»

Лыжница привела слова дизайнера и блогера Артемия Лебедева. «######, больше всего на свете ненавижу, когда выходит интервью, где твои слова журналист переписал по своему вкусу, потому что ему показалось, что так будет лучше.

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