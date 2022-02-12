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Контроль SpO2, стресса, женского цикла, водонепроницаемость IP67 и 60 спортивных режимов, всего за $26. Представлены умные часы Noise ColorFit Pulse Grand

Контроль SpO2, стресса, женского цикла, водонепроницаемость IP67 и 60 спортивных режимов, всего за $26. Представлены умные часы Noise ColorFit Pulse Grand

Компания Noise официально представила новые умные часы под названием Noise ColorFit Pulse Grand, которые оснащены 1,69-дюймовым дисплеем, датчиком SpO2 и являются водонепроницаемыми.

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