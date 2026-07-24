В России высказались об угрозе прямой войны с США и НАТО

Галина Чужая Для США любой сильный противник является прямой угрозой их гегемонии. Поэтому они и стараются любыми способами подмять под себя любую независимую страну. Но вот Китай они прозевали, пока тратили силы на Афганистан и Сирию. И теперь у них вместо одного противника стало два, поэтому для них это невыносимо - злоба душит и заставляет делать ошибки, в виде нападения на Иран.

Vladimir Lioubimcev США, во главе с Евросоюзом нацелились развалить Россию на мелкие части из-за территорий, полезных ископаемых, рек, озер, морей-океанов, лесов и земель. От России если оставят только Московскую область, то хорошо. А то и ее вспашут... ВОТ ТАКИЕ У НИХ ПЛАНЫ!! А НАМ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ!! ЧТО,.... В ЭТОТ РАЗ... ГНАТЬ БУДЕМ ДО ВАШИНГТОНА?!!