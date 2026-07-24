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Политика как она есть

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В России высказались об угрозе прямой войны с США и НАТО

В России высказались об угрозе прямой войны с США и НАТО

Цели НАТО по-прежнему состоят в том, чтобы создавать возможности, прежде всего военно-политические, для устранения с мировой карты такого конкурента, каким является Россия, заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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Комментарии
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Галина Чужая
Для США любой сильный противник является прямой угрозой их гегемонии. Поэтому они и стараются  любыми способами подмять под себя любую независимую страну. Но вот Китай они прозевали, пока тратили силы на Афганистан и Сирию.  И теперь у них вместо одного противника стало два, поэтому для них это невыносимо - злоба душит и заставляет делать ошибки, в виде нападения на Иран.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
США, во главе с Евросоюзом нацелились развалить Россию на мелкие части из-за территорий, полезных ископаемых, рек, озер, морей-океанов, лесов и земель. От России если оставят только Московскую область, то хорошо. А то и ее вспашут... ВОТ ТАКИЕ У НИХ ПЛАНЫ!!    А НАМ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ!!   ЧТО,.... В ЭТОТ РАЗ... ГНАТЬ БУДЕМ ДО ВАШИНГТОНА?!!
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Нападение на Иран - это результат того, что у Трампа, президента США - ЗЯТЬ ЕВРЕЙ!!  Там диаспора на него давит!!  ВХОЖА!!   Они же наглые!!
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1 м.