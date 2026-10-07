Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 904 подписчика

Таджикам и узбекам – зеленый свет. А христианам – бюрократический ад? Многодетные семьи чиновники выдавливают из России

Таджикам и узбекам – зеленый свет. А христианам – бюрократический ад? Многодетные семьи чиновники выдавливают из России

Заявления о "зеленом коридоре" для носителей традиционных ценностей из Европы и США выглядят странно на фоне реальности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

В нашем правительстве и местных администрациях полно вредителей работающих на западных глобалистов, вольно или не вольно не так важно... Плохо что их чисткой никто не занимается. У нас правая рука не знает что делает левая.

Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

Я ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ЭТО . НЕ НАВЯЗЧИВО НАМЕКАЛИ НА ВЗЯТКУ --ВАМ НЕ ПОЛОЖЕНО ...А наши братья из закавказья пачками в 1995 году на Кубани . НО КАК ТОЛЬКО УЗНАЛИ ЧТО ОБРАЩАЛСЯ В СУД --В МОМЕНТ МОЛЧА ПРОПИСАЛИ ничего не поменялось

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Для снижения градуса недовольства доверчивых граждан используются красивые слова и правильные декларации о традиционных ценностях, на деле неукоснительно выполняется программа антироссийских западных глобалистов. Вместе с невнятным миграционным законодательством именно по отношению к выходцам из южных республик СССР, это складывается в очень четко проработанный тайный план, который спущен с верха всем чиновникам на местах.