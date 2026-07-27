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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о «Тракторе»: «Обязаны пересмотреть подготовку молодежи. В противном случае обречены на конвейер из Лежаров – и российский хоккей рухнет. Деградация продолжается»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переход форвард Натана Лежара в « Трактор ».

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