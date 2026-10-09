The first level of danger: the main flag of Ukraine is lowered in Kiev

The main flag of Ukraine will be lowered at half-mast in Kiev today. This will be done due to the deterioration of the weather, according to the city state administration.
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