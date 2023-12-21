GO Invest прописал возможность принудительной конвертации валюты клиента в рубли

Брокерская компания GO Invest (в прошлом — «А-Инвестиции», доля в которой принадлежала Альфа-банку) прописала возможность принудительной конвертации принадлежащей клиентам иностранной валюты в рубли в своем регламенте оказания финансовых услуг, который начинает действовать с 9 января 2024 года (в действующей сейчас редакции этот пункт отсутствует).