Пожар в Петербурге на Солидарности: 6 госпитализированы

Пожар в однокомнатной квартире на проспекте Солидарности охватил 27 квадратных метров, шестерых жильцов доставили в больницы, ещё 16 человек эвакуировали.
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