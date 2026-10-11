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Царьград

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Пожар в Петербурге на Солидарности: 6 госпитализированы

Пожар в Петербурге на Солидарности: 6 госпитализированы

Пожар в однокомнатной квартире на проспекте Солидарности охватил 27 квадратных метров, шестерых жильцов доставили в больницы, ещё 16 человек эвакуировали.

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