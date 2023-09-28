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Собянин: Строительная готовность Южной рокады составляет более 85%

Собянин: Строительная готовность Южной рокады составляет более 85%

Построили 32,5 км дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался сегодня о готовности Южной рокады, которая станет важным элементом нового транспортного каркаса столицы.

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