Собянин: Строительная готовность Южной рокады составляет более 85%

Построили 32,5 км дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался сегодня о готовности Южной рокады, которая станет важным элементом нового транспортного каркаса столицы.
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