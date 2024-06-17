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Город с наибольшим количеством небоскребов

Город с наибольшим количеством небоскребов

  Есть ряд городов по всему миру, известных своими уникальными современными линиями горизонта. Такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Токио и Дубай, известны своим внушительным количеством высотных сооружений.

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