Город с наибольшим количеством небоскребов

Есть ряд городов по всему миру, известных своими уникальными современными линиями горизонта. Такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Токио и Дубай, известны своим внушительным количеством высотных сооружений.
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