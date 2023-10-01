Объяснено, почему в России следует снижать ключевую ставку

В России нужно снижать ключевую ставку, так как действующий показатель негативно сказывается на бизнесе и тормозит развитие экономики страны, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с URA.
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