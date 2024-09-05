Оперативники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУТ МВД России задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОПНОН ОРУ ГУТ МВД России задержан 25-летний житель Подмосковья, подозреваемый в покушении на сбыт мефедрона общей массой более 1,5 килограмма.