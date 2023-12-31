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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision. Клуб недосчитался 40 млн евро

«Барса» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision. Клуб недосчитался 40 млн евро

В августе 2022 года немецкая компания Libero Football Finance выкупила 29,5% Barça Vision (проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную) за 120 млн евро.

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