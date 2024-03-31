Румыния находится в воздушной и морской Шенгенской зоне

С сегодняшнего дня Румыния является членом Шенгенского воздушного и морского пространства. Таким образом, пассажиры первых рейсов, прибывших из Шенгенской зоны и приземлившихся в аэропорту «Анри Коандэ», больше не задерживались у стоек пограничной полиции, а сразу отправлялись за багажом.