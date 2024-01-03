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«Челси» и «Лестер» ведут переговоры с победителем ЧМ U17 Одогу. Защитником «Вольфсбурга» интересовался ряд клубов АПЛ

«Челси» и «Лестер» ведут переговоры с победителем ЧМ U17 Одогу. Защитником «Вольфсбурга» интересовался ряд клубов АПЛ

Немец нигерийского происхождения Давид Одогу хочет сменить клуб этой зимой. «Вольфсбург» решил не брать молодого футболиста в тренировочный лагерь в Португалии.

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