Character.AI объявил о банкротстве 12 октября. Сделка предусматривает передачу Disney большей части команды и бессрочную лицензию на технологии стартапа, тогда как юридические претензии останутся на прежней компании Disney заплатила Character.
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