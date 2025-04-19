Придется поторопиться: шансы на успех США в мирном урегулировании все ниже

Конфликт на Украине продолжается уже четвертый год, и представители администрации Дональда Трампа, включая самого президента, в течение последнего месяца созванивались со своими украинскими коллегами, летали в столицы других стран для встреч с украинскими и российскими официальными лицами и встречались с европейскими министрами в попытке закончить конфликт.