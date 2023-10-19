Лавров: отношения Москвы и Пхеньяна изменились после визита Ким Чен Ына

Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Это произошло после саммита российского лидера Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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