Станкович подарил победу «Зениту», а «Ростов» уничтожил «Динамо»: итоги Зимнего Кубка РПЛ

Вчера завершился Зимний Кубок РПЛ, в финале которого «Зенит» разгромил «Спартак» в первом тайме. В то же время «Динамо» выступило слабо и проиграло все матчи, а у ЦСКА вновь проявились проблемы с нападением.
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