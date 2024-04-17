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Медведев: закон об иноагентах следует изменить по примеру американского

Медведев: закон об иноагентах следует изменить по примеру американского

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя акции в Грузии против введения закона об иностранных агентах, предложил последовать примеру США и ввести уголовное наказание для иноагентов в России.

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