Донбасс Сегодня

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В Израиле вот-вот начнется «свинская война» между Хайфой и Зихрон-Яаковом

В Израиле вот-вот начнется «свинская война» между Хайфой и Зихрон-Яаковом

Жители Зихрон-Яакова возмущены действиями властей Хайфы, решивших переселить третирующих «северную столицу» диких кабанов в другой район.

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