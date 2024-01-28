Два факта, которые напугали США А тем временем Вашингтон вдруг начал сильно переживать! Анонсированный визит Путина в Северную Корею вызвал серьезное беспокойство в Вашингтоне.
Взлетевший "вертолёт Путина" и неудобная правда от Лаврова
Комментарии
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Одиссей
"Это международный договор, регулирующий проезд военных судов через проливы." М-нээээ..... Стесняюсь спросить: именно ПРОЕЗД? Как поезда или как автомобиля? К авторам, делающие подобные ошибки доверие как-то не очень..
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8 час.
Людмила Лиханова
А по СУТИ есть что сказать толкового или только выискивание ошибок? 🤣
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5 час.
Одиссей
а какая там суть, если автор тупо занимается копированием и компилированием, а СВОИХ мыслей у него НОЛЬ!!! А в единственном месте, где он что-то написал от себя - грубейший ляп. ну, в самом деле, Вы действительно хотите найти что-то толкового в писанине школяра-недоучки? и реально готовы внимательно эту писанину читать и комментировать? я Вас умоляю!!!!
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3 час.
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