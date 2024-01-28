Взлетевший "вертолёт Путина" и неудобная правда от Лаврова

Одиссей

а какая там суть, если автор тупо занимается копированием и компилированием, а СВОИХ мыслей у него НОЛЬ!!! А в единственном месте, где он что-то написал от себя - грубейший ляп. ну, в самом деле, Вы действительно хотите найти что-то толкового в писанине школяра-недоучки? и реально готовы внимательно эту писанину читать и комментировать? я Вас умоляю!!!!