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Уролог Образцов: После 30 лет мужчинам рекомендуется отказаться от фастфуда

Уролог Образцов: После 30 лет мужчинам рекомендуется отказаться от фастфуда

Сохранение мужского здоровья после 30 лет становится одной из главных задач для многих мужчин. Уролог и андролог Сергей Образцов рассказал, как действовать правильно и безопасно, — пишет Общественная Служба Новостей.

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