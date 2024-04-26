Уролог Образцов: После 30 лет мужчинам рекомендуется отказаться от фастфуда

Сохранение мужского здоровья после 30 лет становится одной из главных задач для многих мужчин. Уролог и андролог Сергей Образцов рассказал, как действовать правильно и безопасно, — пишет Общественная Служба Новостей.
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