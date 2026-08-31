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Царьград

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Аксёнов пообещал бензин АИ-95 в Крыму не дороже 100 рублей

Аксёнов пообещал бензин АИ-95 в Крыму не дороже 100 рублей

С 1 сентября цена на бензин АИ-95 в Крыму не превысит 100 рублей за литр, сообщает Сергей Аксёнов. Решение касается сетей ТЭС и АТАН, где увеличат поставки.

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