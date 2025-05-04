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Парламентская газета

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День 5 мая в истории

День 5 мая в истории

Международный день борьбы за права инвалидов. В этот день в 1992 году люди с ограниченными возможностями 17 европейских стран провели День борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

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