День 5 мая в истории

Международный день борьбы за права инвалидов. В этот день в 1992 году люди с ограниченными возможностями 17 европейских стран провели День борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.